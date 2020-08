Il tampone per chi arriva in aeroporto dalle vacanze si fa a Oriocenter

A partire da venerdì 21 agosto, la Smart Clinic del Gruppo San Donato a Oriocenter apre anche per i tamponi ai vacanzieri in arrivo da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Il test è gratuito, a carico del servizio sanitario nazionale.

Prenotare al numero 02.8737510 (attivo da giovedì) è consigliato. Basterà fare una telefonata dalle località di vacanza per portarsi avanti, scaricando l’autocertificazione dal sito di Ats Bergamo.

Smart Clinic prevede di poter effettuare un tampone ogni pochi minuti, fino alle 19. Non ci sono limiti di residenza, dunque possono presentarsi tutti coloro che, dai quattro Paesi, arriveranno all’aeroporto di Orio.

Nel frattempo, in Regione Lombardia monta la polemica: “Aumentano i malati, i ricoverati crescono e risalgono le terapie intensive – denuncia Gregorio Mammì, M5S Lombardia -. Inoltre, tamponi non per tutti negli aeroporti. È necessaria una seduta di Consiglio immediata” per “sapere qual è la strategia della Giunta e non solo. Inaccettabile pensare di andare a tentoni anche nella seconda ondata”.