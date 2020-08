In questa estate unica e complessa, ma comunque ricca di bellezza e iniziative di valore, l’Associazione Culturale Immaginare Orlando propone un nuovo spettacolo alla città all’interno della cornice delle attività estive nel Cortile della Provincia di Bergamo 2020.

Mercoledì 2 settembre, alle 20.45, Sophie Hames, artista e marionettista di origine belga residente a Bergamo, presenta la sua nuova produzione teatrale “Dammi delle Ali”, uno spettacolo ideato a partire da storie tradizionali birmane.

Galleria fotografica DAMMI DELLE ALI









Sophie Hames è un’artista poliedrica che è stata presente durante l’Atto Primo del Festival Orlando 2020 attraverso il progetto speciale “Amour Monstre”, una mostra di suoi disegni intimi e surreali, e che ora è possibile scoprire e apprezzare anche in qualità di artista teatrale.

“Dammi delle Ali”, a partire da storie Birmane ancora piene di speranze, racconta di un mondo possibile dove tutto non è nero o bianco e ognuno riesce, con pazienza, a trovare il suo posto nella società. Le storie ballano tra una Morte stufa di lavorare e desiderosa di trovare una casa e delle persone da amare, una nonna lenta come una tartaruga e felice come una lumaca, un gatto-corvo o corvo-gatto in cerca della propria identità e un orso bullo un po’ disperato.

Lo spettacolo è consigliato sia per bambini e bambine dai 9 anni che per adulti e contiene tematiche care all’Associazione, impegnata nella promozione di cambiamenti intorno ai temi dell’identità, delle relazioni e delle rappresentazioni del corpo, trattati qui con poesia e delicatezza.

L’iniziativa rientra nelle attività di Estate in Provincia 2020, rassegna di incontri condivisa con Provincia di Bergamo, Ducato di Piazza Pontida, Fondazione Benedetto Ravasio e Associazione Culturale Immaginare Orlando APS.

Lo spettacolo si svolge nel cortile della Provincia di Bergamo, in via Tasso 8, la partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili a: prenotazioni@orlandofestival.it o al 320 6149443.

Info: www.orlandofestival.it

Sophie Hames nasce in Belgio dove si forma in teatro e in scenografia.

Fin da piccola è affascinata dall’energia del teatro di strada, per tanti anni lo pratica in diverse compagnie belghe e italiane, sviluppando un suo personaggio “bianco” vivace e innocente dagli occhi grandi. Suona il tamburo, scende dai balconi cantando con l’aiuto del suo tessuto rosso, fa la gallina con aggeggi infuocati per sedurre il pubblico.

Fabbrica maschere e marionette da sempre e inserisce piccoli elementi dei suoi bricolage poetici nei suoi spettacoli. Ma essere appassionata di tutto non è semplice: bisogna concentrarsi. Solo negli ultimi anni sente la necessità di tuffarsi più a lungo e più specificamente nella costruzione di marionette, per loro scrive e con loro gioca.

Fotografie di Gaetano Buzzi