Da sabato 22 agosto tamponi alla Fiera per chi torna da Grecia, Croazia, Spagna e Malta

“Da sabato 22 agosto i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio e provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta potranno effettuare il tampone con la formula del drive through in uno spazio adeguato accanto alla fiera di Bergamo, a pochi minuti dallo scalo”. La conferma arriva dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

La proposta lanciata mercoledì 19 agosto da Bergamonews e subito raccolta da Sergio Rizzini e Giovanni Licini – il primo direttore generale della Sanità dell’Associazione Nazionale Alpini e il secondo anima dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo – è stata raccolta dalle autorità competenti. In primo ruolo da Regione Lombardia che si stava attivando per indirizzare i passeggeri che sbarcavano sui tre aeroporti lombardi: Malpensa, Linate e Orio al Serio.

Molti che sbarcavano allo scalo bergamasco si indirizzavano direttamente all’ospedale di Seriate, che si era attrezzato per rispondere a questa nuova ondata di persone in attesa di tampone, anche se l’obbligo era di rivolgersi ai presidi ospedalieri della proprie Ats.

Giovedì mattina, 20 agosto, un sopralluogo all’ospedale realizzato alla Fiera di via Lunga dagli Alpini e molti volontari bergamaschi alla presenza della direzione del Papa Giovanni XXIII avrebbe dato conferma dell’ipotesi Fiera.

“Dopo una serie di sopralluoghi tecnici abbiamo individuato l’area della Fiera per l’attivazione delle postazioni per effettuare i tamponi – spiega l’assessore – ritenendola idonea in termini di sicurezza e funzionalità. Abbiamo messo in campo un autentico lavoro di squadra coordinato dall’ ATS di Bergamo. I volontari dell’Associazione Nazionali Alpini si stanno occupando di allestire l’area immediatamente dietro gli edifici della Fiera. Il personale sanitario del Gruppo San Donato effettuerà i tamponi ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19”.

La prestazione andrà prenotata al call center del Gruppo San Donato, seguendo le indicazioni disponibili sul sito di ATS Bergamo. Solo per la giornata di venerdì 21 agosto, per smaltire le prenotazioni già effettuate, i tamponi verranno eseguiti alla Smart Clinic dei Orio Center.

Giovanni Licini, anima dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, non aveva dubbi sulla bontà della scelta: “Quando abbiamo pensato a questo ospedale in Fiera, volevamo che fosse una realtà che alleggerisse il peso dei pazienti Covid sulle strutture ospedaliere del territorio. I nostri ospedali devono poter seguire anche altre patologie e non possono bloccarsi per la pandemia”.

“L’ospedale in Fiera è perfettamente funzionante e risponde perfettamente all’emergenza Covid 19 – sottolinea Sergio Rizzini, direttore generale della Sanità dell’Associazione Nazionale Alpini -. Attualmente sono in osservazione circa 2.500 pazienti colpiti da Covid che hanno superato la fase acuta e che sono stati dimessi. Nella struttura sanitaria della Fiera vengono monitorati per valutare eventuali danni post Covid. All’esterno ci sono due tensostrutture attrezzate già utilizzate da Ats per eseguire migliaia di tamponi. Lo spazio esterno della Fiera, inoltre, permette di parcheggiare e di mantenere le giuste distanze, per evitare assembramenti e contagi come prevedono le norme sanitarie”.