Il caso

Tamponi, Gallera: “Atterrate a Orio? Andate a Seriate”, ma l’ospedale smentisce l’assessore

Non aiuta certo la posizione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che martedì sera ha scritto su facebook che “per coloro che rientrano in aeroporto da Bergamo, a Seriate è possibile effettuare il tampone direttamente e senza prenotazione”. L'ospedale di Seriate risponde: "Qui si viene solo su prenotazione e solo per chi è di questa Ats".