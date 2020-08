Ornica, anziano punto da un insetto: in ospedale con l’elicottero

Ore di super lavoro per gli uomini del Soccorso Alpino, chiamati a diversi interventi sul territorio bergamasco.

A Ornica, poco dopo mezzogiorno, una persona di 73 anni è stata punta da un insetto: sul posto l’elisoccorso, i tecnici erano pronti a partire in caso di necessità.

Agli Spiazzi di Gromo, un ragazzo di tredici anni è caduto mentre praticava downhill e si è fatto male a un ginocchio. Sul posto l’elisoccorso, a supporto dell’équipe i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Lo hanno raggiunto con il mezzo fuoristrada ambulanzato e poi portato dove c’era l’elicottero, per il trasferimento in ospedale a Bergamo.

Poco prima delle 13,30 ad Azzone, sono intervenuti per un ragazzo: stava operando con un piccolo escavatore, quando il mezzo si è ribaltato. Il giovane è finito in una scarpata e ha riportato diversi traumi. Le squadre lo hanno raggiunto, stabilizzato e portato per circa 150 metri con la barella; l’elisoccorso decollato da Brescia lo ha infine portato in ospedale.