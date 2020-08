Nel decreto Agosto risorse per gli studenti fuori sede

In arrivo le tanto attese risorse: nuove misure di sostegno per gli studenti universitari fuori sede che, per la crisi Covid-19, hanno subito molti disagi e sono stati costretti ad abbandonare le città universitarie da Nord a Sud.

Il testo del decreto Agosto autorizza le Regioni e le università a rimodulare, in base alle risorse disponibili, le borse di studio destinate agli studenti fuorisede, fornendo così loro la possibilità di non subire ulteriori disagi derivati dalla crisi Covid-19.

Inoltre, si introduce una deroga riguardante la figura stessa dello studente fuorisede: è lo studente che frequenta un corso presso l’università lontana dal luogo di residenza usufruendo di residenze pubbliche, private o enti, anche per un periodo inferiore ai 10 mesi purché non inferiore ai 4 mesi.

Dunque all’alba dell’inizio del nuovo anno accademico c’è aria di flessibilità e l’arrivo di queste risorse tanto attese fa ben sperare; anche se là fuori è tutto ancora così incerto.

Tra qualche settimana però gli atenei riprenderanno vita con gli esami in presenza, solo in alcune circostanze particolari gli esami, come anche le lezioni, saranno usufruibili ancora in via telematica. (Se sei uno studente fuorisede è prevista questa possibilità.)

Il destino è ancora così dubbioso, ma c’è chi ha già le idee ben chiare, come le nuove matricole che sono alla ricerca di una stanza a Bergamo!

Invece chi ha lasciato la città nei mesi passati ritornerà?

Una cosa è certa, a tutti noi manca Bergamo. Ci mancano le nostre sedi sparse per la città, i nostri compagni di corso e le nostre avventure tra le aule che non saranno più stracolme come ce le ricordavamo. Sarà tutto così diverso, ma riavremo un pezzo della nostra quotidianità. Sicuramente questo ritorno ci farà apprezzare ancora di più le piccole cose che davamo per scontate.