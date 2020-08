“Migliorano le condizioni cliniche di Alex Zanardi”

Arriva una buona notizia dall’ospedale San Raffaele dove è ricoverato l’amatissimo campione Alex Zanardi: migliorano le sue condizioni cliniche. Lo comunica lo stesso ospedale milanese.

“Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio – fa sapere l’istituto – il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi.

Il 19 giugno Zanardi era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in provincia di Siena durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica e che nei giorni rpecedenti aveva fatto tappa a San Pellegrino Terme.