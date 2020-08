Lione-Bayern, Le fate ignoranti o Madame Butterfly? La tv del 19 agosto

Per la prima serata in tv, mercoledì 19 agosto alle 20.45 si potrà vedere in diretta la partita di calcio fra Lione e Bayern Monaco, valida per le semifinali di Champions League. Il match verrà trasmesso su Sky e in chiaro su Canale5.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Superquark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “High Society”; su RaiTre alle 21.20 “L’affido – Una storia di violenza”; su La7 alle 21.15 “Suspect – Presunto colpevole”; su Rai4 alle 21.20 “Elektra”; su La5 alle 21.06 “Le fate ignoranti”, con Margherita Buy; su Iris alle 20.55 “Moglie a sorpresa”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin 3rd: fuga da Alcatraz”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini con la regia e le scene curate da Franco Zeffirelli e i costumi di Emi Wada, premio Oscar per il film Ran di Kurosawa. Sul podio, il maestro Daniel Oren. Protagonisti sul palco Fiorenza Cedolins, Marcello Giordani e Juan Pons. Regia televisiva di George Blume.

Mediaset Extra alle 21.15 riproporrà “È la mia vita”, documentario che ripercorre la vita e la carriera del cantante Al Bano.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 “#Cr4 – La Repubblica delle donne”; su Italia1 alle 21.20 “Chicago Fire”; su La7D alle 21.30 “Sesso, bugie e videotape” e su Real Time alle 21.20 “Matrimonio a prima vista Usa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.