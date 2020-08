I vini bianchi, leggeri, strutturati o aromatici: i piatti a cui si abbinano meglio

I vini bianchi sono un mondo da scoprire. Fermi o mossi, sono disponibili con un’ampia scelta di etichette.

Nel 95% dei casi sono prodotti partendo da uve di vitigni a bacca bianca, mentre in alcuni casi però si possono ottenere vini bianchi partendo da uve a bacca nera e vinificandole in bianco, ossia separando le vinacce subito dopo la pressatura, bloccando la cessione di sostanze coloranti al mosto. L’esempio più conosciuto è il Pinot nero che vinificato in bianco consente di creare sia a vini fermi sia a spumanti, prodotti soprattutto con il metodo classico (blancs de noirs). A seconda del vitigno di partenza e dello stile di vinificazione vengono prodotti vini bianchi con caratteristiche molto diverse: ve ne proponiamo una panoramica.

Vini bianchi leggeri

Le versioni più classiche dei vini bianchi sono caratterizzate da una buona acidità e da un grado alcolico solitamente inferiore ai 13°. Questi vini non sono quindi particolarmente strutturati, non fanno affinamento in legno in quanto si tende a privilegiare la ricerca della freschezza indotta dall’acidità e dei profumi floreali e fruttati piuttosto che le note tostate e speziate rilasciate dalle botti di legno. Questi tratti dipendono molto dallo stile di vinificazione piuttosto che dalla tipologia del vitigno di partenza, per cui da uve dello stesso vitigno si possono ottenere sia vini freschi e leggeri che più intensi e strutturati. Questo vale soprattutto per i vini prodotti in Nord-Italia, mentre per i vini del Centro e Sud Italia sia il clima sia la tipologia dei vitigni coltivati fanno sì che i vini bianchi prodotti siano in proporzione più ricchi in contenuto alcolico.

Vini bianchi strutturati

Sono caratterizzati da un grado alcolico generalmente pari o superiore ai 13°. L’acidità del mosto di partenza è importante, dal momento che è uno degli aspetti che maggiormente influenzano la longevità di un vino e la sua predisposizione a periodi di affinamento più lunghi. La fermentazione malolattica (per rendere il gusto più rotondo e incrementare la struttura) e l’affinamento in legno sono due dei processi caratteristici utilizzati per ottenere questo tipo di vini.

Vini bianchi ottenuti da uve aromatiche

I vitigni aromatici sono dotati di uve dai profumi intensi già prima della loro fermentazione, profumi che sono poi riscontrabili anche nei vini finiti. Questi vitigni sono soprattutto bianchi, tra i quali si trovano i Moscati, le Malvasie aromatiche, il Traminer aromatico (Gewürztraminer in tedesco) e altri. Dai vitigni aromatici a bacca bianca si ottengono vini bianchi secchi molto profumati, con un’ottima persistenza e freschezza.

Abbinamenti e degustazione

La temperatura di servizio ottimale per i vini bianchi leggeri e quelli ottenuti da uve aromatiche è tra gli 8 e i 10°C mentre quella per i bianchi strutturati è tra i 10 e i 12°C.

I vini bianchi leggeri e aromatici si prestano perfettamente per l’aperitivo, accompagnati da qualche stuzzichino come salumi e cubetti di formaggio fresco, ma si sposano perfettamente anche con antipasti di pesce crudo o molluschi e piatti di pasta con sugo di pesce.

Al contrario i vini bianchi strutturati sono indicati con risotti, secondi piatti di pesce, formaggi di media stagionatura, carni bianche (come il pollo) e piatti intensi della cucina orientale.

