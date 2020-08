Dopo il temporale notturno (inatteso) che ha rinfrescato l’aria vediamo cosa prevede il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Andrea Bosoni per Bergamo e la provincia.

ANALISI GENERALE

La circolazione depressionaria con perno al largo delle isole Britanniche ed estesa fino alle coste dell’Europa occidentale dopo aver influenzato marginalmente il tempo durante la giornata di lunedì tende a lasciare spazio ad una nuova rimonta dell’anticiclone sub-tropicale che apporterà sulla Lombardia condizioni di tempo stabile e temperature in graduale aumento fin verso il prossimo week-end.

Mercoledì 19 agosto 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione sui settori di pianura salvo una modesta attività cumuliforme diurna, addensamenti più consistenti lungo i rilievi Alpini e dell’alto Oltrepò Pavese dalla tarda mattinata che nel corso della giornata potranno dare luogo a brevi e occasionali rovesci sui settori prealpini Orobici, Vallecamonica, alto Garda.

Temperature: Minime in stazionarie o in lieve aumento con valori tra 19°C e 22°C, massime in aumento con valori tra 29°C e 32°C

Giovedì 20 agosto 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso con modesta attività cumuliforme in pianura durante le ore pomeridiane più accentuata sui rilievi, ma con occasione per locali e brevi piovaschi solo sui settori Alpini orientali di Alta Valtellina e Vallecamonica.

Temperature: Minime in aumento con valori tra 20°C e 23°C, massime in lieve aumento con valori tra 30°C e 33°C

Venerdì 21 agosto 2020

Tempo Previsto: Persistono le condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutti i settori salvo locali addensamenti sui rilievi nelle ore centrali della giornata, ma senza fenomeni.

Temperature: Minime e massime in aumento, più sensibile nei valori massimi.