Al Castello di Pagazzano visite guidate in notturna per bambini

Non solo la visita guidata al castello “in notturna”, ma un viaggio attraverso il mondo contadino che fu presente nei secoli nel maniero. Il 21 agosto dalle 20 i bambini avranno l’opportunità di scoprire, attraverso i laboratori, antichi mestieri legati all’ambiente contadino: la sgranatura e la lavorazione dei cereali.

Mestieri e fattori che, tutto sommato, hanno animato l’antico castello fino a pochi decenni or sono; un viaggio nella memoria per comprendere un mondo ormai scomparso ma che ha lasciato segni evidenti negli spazi e negli oggetti, come ad esempio i segni ed i disegni sui muri, le “misteriose” botole nei soffitti; quando la sala principale del cinquecentesco “palazzetto” – con il suo grande camino – era sommersa dalle granaglie, sorvegliate dall’alto da alcuni affreschi cinquecenteschi affiorati da “riquadrature”.

La prenotazione – obbligatoria – si può fare direttamente sul sito www.castellodipagazzano.it oppure tramite l’e-mail: visitepagazzano.gcc@gmail.com o, ancora, al numero 349 1359018

Costo della visita: adulti 10 euro; gratis per i bambini

Laboratorio per bambini: 5 euro.