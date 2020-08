Speciale di “Chi l’ha visto?” sul piccolo Gioele: la tv del 18 agosto

Per la prima serata in tv, martedì 18 agosto su RaiTre alle 21.20 andrà in onda uno speciale di “Chi l’ha visto?” dedicato al piccolo Gioele, il bambino di quattro anni scomparso il 3 agosto con la madre Viviana Parisi, la dj trovata morta nelle campagne di Caronia il successivo 8 agosto. Gli inquirenti sono incessantemente al lavoro da allora, ma del bambino nessuna traccia.

In diretta con Federica Sciarelli verrà proposta una puntata per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante legato al caso del piccolo Gioele e soprattutto ai turisti che passavano per l’autostrada Messina Palermo al momento dell’incidente del 3 agosto in cui il bambino è stato coinvolto con la madre. Nel corso della serata non mancheranno ricostruzioni e collegamenti degli inviati dai luoghi più significativi della vicenda.

Su RaiUno alle 21.25 ci sarà il film “Perduta nel Vermont”. La famosa scrittrice Angela Young, sorpresa dal successo improvviso ed esasperata dall’attenzione dei mass media, ”fugge ” per un weekend da sola nel Vermont. A causa di un incidente d’auto perde la memoria e viene affidata al medico della cittadina, Jeff Callan che vive da solo con i due figli dopo la morte della moglie. Così per Angela comincia un’altra vita.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Zoe” e “Una notte criminale”. Nel primo, durante una visita in un club, Dana riesce a salvare una sua coetanea, Hannah, da un rapimento. La porta nel suo appartamento per proteggerla ma vengono inseguite da una ragazza misteriosa… Nel secondo, Paul si sveglia in un hotel e si ritrova in un incubo: la sua nuova fidanzata giace morta accanto a lui e l’arma del delitto ricoperta di sangue è nelle sue mani. Non ricorda più niente dell’ultima notte…

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 “L’amore è eterno finchè dura”; su Rai4 alle 21.20 “Cold Skin La creatura di Atlantide”; su Rai5 alle 21.15 “1981: Indagine a New York”; su La5 alle 21.05 “Twilight”; su Iris alle 21 “L’indiana bianca”; e su Italia2 alle 21.15 “Space Jam”.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago P.D.”, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Le Iene per Nadia” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Malati di pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.