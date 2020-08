Scontro tra 3 auto lungo la Statale 42: una donna ferita e lunghe code

Una donna ferita e diversi disagi alla circolazione stradale in seguito allo scontro tra tre auto avvenuto nel pomeriggio di martedì 18 agosto lungo la Statale 42 del Tonale e della Mendola.

La dinamica è ancora da chiarire. L’incidente si è verificato nel territorio di Vigano San Martino, poco prima delle 16. La donna ferita ha 45 anni. Sul posto un’ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Si segnalano però code, in particolare in direzione Lovere, per le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi.