Meeting Ferragosto+1, successo sui 100 metri per Marta Nicole Maffioletti

La pista di Donnas si conferma particolarmente apprezzata dagli atleti bergamaschi.

A confermare il feeling fra i rappresentanti del movimento orobico e la struttura valdostana è stata Marta Nicole Maffioletti (Bracco Atletica) che si è messa in luce nel “Meeting Ferragosto+1”.

La 28enne di Morengo si è aggiudicata la prova dei 100 metri vincendo la prima serie sul filo di lana davanti a Eleonora Alberti (Nuova Atletica Varese).

In grado di fermare il cronometro in 11”69, il vento leggermente oltre i limiti non le ha permesso di fissare il record stagionale e avvicinare il proprio personale.

In campo maschile primato eguagliato per Federico Manini (Atletica Cento Torri Pavia) che ha concluso le proprie fatiche in quinta posizione.

Distante soltanto tre centesimi dalla piazza d’onore, il 19enne di Caravaggio ha tagliato il traguardo in 10”67.

Ottima prova anche per Samuele Rignanese (Atletica Bergamo 1959) che, per la prima volta in carriera, ha abbattuto il muro degli undici secondi facendo segnare l’undicesimo tempo (10”93).