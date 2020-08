La Festa dell’Unità di Brembate cambia formula

La classica Festa de l’Unità di Brembate quest’anno non si svolgerà, ma gli organizzatori, il Partito Democratico Brembate Grignano Filago, hanno pensato a un’altra formula. “Grazie alla grandissima disponibilità del comune di Brembate siamo riusciti ad organizzare la ‘Festa de l’Unità Sotto le Stelle di Brembate’ che si terrà da giovedì 20 a domenica 23 agosto 2020 tutti i giorni dalle 18 alle 23.30 e la domenica anche dalle 11.30 alle 14”, annunciano.

All’interno della Festa sarà funzionante un servizio ristorante che vuole ricordare le prime Feste de l’Unità, quindi Casoncelli alla bergamasca, Scarpinocc, Costine, Salamelle, Patatine fritte e anguria. Un servizio bar con la classica birra alla spina e lo spazio aperitivi e cocktail dei Giovani Democratici. Tutte le sere grandi tombolate solidali.

Per l’epidemia Covid non saranno previste serate danzanti e saranno applicati i protocolli Covid19 tra cui l’uso obbligatorio della mascherina, per informazioni e prenotazioni sarà disponibile il sito www.festaunitabrembate.it e il numero di telefono 333/8538297.

La Festa de l’Unità ha deciso di devolvere tutto il ricavato dei 4 giorni al progetto “Bando Comunale per il sostegno alle famiglie” del Comune di Brembate e durante le serate saranno raccolti e devoluti fondi al gruppo “Amici di San Vittore Martire” che con il suo prezioso lavoro promuove e valorizza il Santuario di San Vittore. Sarà inoltre presente una raccolta firme per permettere al Santuario di entrare nel progetto “i luoghi del cuore FAI”

Nella provincia di Bergamo le uniche Feste de l’Unità che sono previste a oggi sono quella di Brembate dal 20 al 23 agosto e quella dell’Alto Lago d’Iseo a Lovere dal 27 al 30 agosto.