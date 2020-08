Italmobiliare acquisisce il controllo dell’Officina di Santa Maria Novella

Italmobiliare della famiglia Pesenti ha acquisito il controllo dell’Officina Profumo di Santa Maria Novella, simbolo di benessere, qualità e glamour per i suoi cosmetici, saponi, fragranze e liquori, esercitando l’opzione d’acquisto del 60% del capitale per incrementare la partecipazione del 20% già detenuta.

A esito di tale operazione, il cui closing è previsto entro la metà del prossimo mese di settembre, Italmobiliare deterrà l’80% del capitale della società, “con l’obiettivo – comunica una nota aziendale – di contribuire al significativo percorso di crescita di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella nel medio-lungo termine, avvalendosi di una continuità gestionale e di governance che è stata alla base del successo della società”.

L’investimento di Italmobiliare per questa seconda fase di questo progetto sarà pari a 120 milioni di euro, con la possibilità di incrementare la partecipazione nel tempo.

Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella di Firenze è una delle più antiche officine farmaceutiche del mondo, creata dai frati domenicani nel 1221 e aperta al pubblico dal 1612 per la preparazione e vendita di rimedi medici naturali e profumi. La produzione, originariamente basata nelle officine dello storico negozio di Firenze, è ora situata alle porte della città, avvalendosi della collaborazione di oltre 100 dipendenti.

Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella ha realizzato nel 2019 su base consolidata pro forma un fatturato pari a circa 31,5 milioni e un EBITDA pari a oltre 12 milioni con una posizione di cassa netta di 19 milioni. La società realizza oltre seicento prodotti differenti fra antiche preparazioni, liquori, essenze e prodotti per la cura del corpo e per la profumazione degli ambienti, venduti in oltre 300 punti vendita, negozi di proprietà e corner presenti in Europa, USA e APAC (principalmente Sud Corea e Giappone).

Con questa operazione Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata dal 1980 alla Borsa di Milano, ha realizzato da inizio 2019 investimenti in Portfolio companies per oltre 240 milioni, che fanno seguito ai circa 190 milioni investiti del 2018. Attualmente gli investimenti effettuati in una decina di società (con un giro d’affari aggregato di quasi 1,6 miliardi di euro) rappresentano circa il 60% del NAV di Italmobiliare.