Campionati nazionali, doppio podio in Repubblica Ceca per Mathias Vacek

Si è conclusa con un doppio podio la trasferta ceca di Mathias Vacek.

Il 18enne in forza al Team Fratelli Giorgi ha conquistato il titolo nazionale juniores a cronometro, sfiorando il successo anche nella prova in linea.

Apparso particolarmente in forma in questa particolare inizio di stagione, il pupillo di patron Carlo Giorgi ha completato la gara contro il tempo in 29’43”, battendo per un soffio su Pavel Bittner e Daniel Žvak.

Il portacolori della Mapei Merida Kankovsky si è rifatto però nella competizione più prestigiosa, mettendo in difficoltà Vacek grazie anche all’aiuto del compagno di squadra Jakub Havrlant.

L’alfiere della formazione di Torre de’ Roveri si è quindi dovuto accontentare della medaglia d’argento dopo aver tagliato il traguardo con soltanto tre secondi di distacco dal diretto avversario.