3 Sere di Pordenone, successo per Davide Plebani nella corsa a punti

Gara bagnata, gara fortunata per Davide Plebani che ha chiuso la “3 Sere di Pordenone” con un successo.

Nonostante l’umidità presente sulla pista del Velodromo “Ottavio Bottecchia”, il 24enne di Sarnico si è imposto nella corsa a punti confermandosi fra gli uomini più informa del momento.

Sotto lo sguardo attento del commissario tecnico Davide Cassani e del presidente federale Renato Di Rocco, il portacolori della Fiamme Oro si aggiudicato sei dei dieci sprint a disposizione, totalizzando 54 punti.

Secondo posto per Matteo Donegà (Cycling Team Friuli), mentre il ceco Nicolas Pietrula (Team Dukla Prah Czech National Team) ha completato il podio.

Medaglia di legno invece per il fontanellese Stefano Moro che, in compagnia con Liam Bertazzo, ha terminato la competizione a coppie in quarta posizione.