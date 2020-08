Quando il pesce è ottimo e costa il giusto: “Il Foghero” a Misano Gera d’Adda

Il Foghero a Misano Gera d’Adda è una di quelle trattorie un po’ nascoste, difficili da scovare. Uno di quei locali che scopri quasi esclusivamente grazie al passaparola. Eppure è in attività da quasi 30 anni, da quando nel 1991 i fratelli Mauro e Massimo Tognolo hanno deciso di dar libero sfogo al loro amore per la cucina di pesce e di proporla in aperta campagna, nel cuore della Bassa bergamasca al confine col cremasco.

Trovare l’ingresso non è così semplice, ma una volta arrivati al portone d’entrata del Foghero la serata sarà tutta in discesa.

Merito della cucina raffinata dei due fratelli Tognolo, che hanno saputo creare un vero e proprio tempio del buon pesce senza azzardi e senza inutili volteggi. La loro cucina è facile e immediata, ma non per questo banale e scontata: il menù cambia stagionalmente e i piatti sono sempre originalissimi, seppur semplici.

L'ingresso del Foghero

Qualcosa nel servizio andrebbe rivisto (ci sono posate che cadono un po’ troppo spesso ai camerieri), ma del resto nulla può essere perfetto.

Il punto esclamativo di questo locale è certamente il conto: i primi non vanno mai oltre i 18 euro; i secondi si fermano sotto a un tetto di 15 euro. Il tutto a fronte di porzioni quasi troppo abbondanti per essere vere (in alcuni casi, addirittura, anche un filo esagerate…), tanto che è la stessa cameriera che cura il nostro tavolo a consigliarci di ordinare gli eventuali secondi solo dopo aver consumato antipasti e primi.

Abbondanza, però, che al Foghero fa anche rima con qualità.

L'antipasto caldo del Foghero

Il polipo alla Catalana

Se finite in questo locale iniziate assolutamente la cena con l’antipasto di pesce del Foghero, una zuppa al pomodoro con calamari, vongole, cozze, polipetti e gamberi servita con crostini di pane tostato. Attenzione a non esagerare col pane, però, che rischia di intasarvi impedendovi di assaggiare altro. E, qui, sarebbe un vero peccato.

Molto buono anche il polipo alla Catalana con cipolla rossa di Tropea, rucola e pomodorini: il polipo si scioglie letteralmente in bocca.

La calamarata

I bauletti ripieni di astice

Tra i primi c’è un piatto che non attira tanto leggendolo in carta, ma che invece, alla fine, vince e convince: è la calamarata con totanetti e melanzane (fritte). Un connubio terra-mare che si sposa alla perfezione, reso ancor più perfetto dalla cottura al dente della pasta.

Promossi a pieni voti anche i bauletti ripieni di astice conditi con leggera crema al basilico. Delicati e al tempo stesso saporiti.

Anche con i secondi si viaggia molto bene: la spigola al forno con patate dorate e carciofi trifolati è un altro piatto davvero ben fatto, mentre il tonno spadellato con pistacchi (servito con un buonissimo tortino di patate) è solo un filo troppo asciutto all’esterno.

La spigola al forno

Il tonno spadellato con pistacchi

Il frittino di Chioggia

E poi c’è il frittino di Chioggia di calamaretti e gamberi, goloso, poco unto e non eccessivamente pesante.

Anche sui dessert i fratelli Tognolo possono dire la loro. Lo conferma la crème brulée gratinata con frutta fresca.

La crème brulée

In conclusione. C’è poco da aggiungere: Il Foghero è davvero un ottimo ristorante, perfetto per una cena romantica ma anche per una rimpatriata tra buone forchette. Un’oasi felicissima per gli amanti del buon pesce nonostante l’aperta campagna. Ha anche qualche difetto (l’ambiente interno potrebbe essere migliorato così come il servizio, e le porzioni sono a volte davvero esagerate), ma questo è uno di quei locali che ci sentiamo di consigliarvi senza remora.

IL FOGHERO

Misano Gera d’Adda, via Roma, 6 – 24040

Tel. 0363 848389

Prezzo medio: 35 euro a persona

Chiuso il lunedì

Questa recensione non è frutto di una cena-stampa e il giornalista non ha ricevuto favori, regali o servizi in cambio del proprio giudizio. Non si è palesato né prima né dopo il pasto, rispettando rigorosamente la legge dell’incognito, unica vera tutela del lettore.

“Senza prenotazione” non vuole essere solo un omaggio al grande Anthony Bourdain, ma anche una guida sincera e onesta per chi cerca un posto in cui mangiare a Bergamo e provincia.