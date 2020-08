Picchia l’anziana mamma, e non è la prima volta: arrestato

Nella notte tra domenica e lunedì, a Fonteno, in via Gavazzo, i carabinieri della Stazione di Sovere hanno arrestato un 56enne italiano, disoccupato e noto per precedenti per violazioni al Codice della strada.

Una serie di segnalazioni nelle quali si raccontava che l’uomo maltrattava la madre di 76 anni, vedova, pensionata e non autosufficiente avevano messo in allarme i militari dell’Arma che sono entrati in azione dopo aver sentito le donna gridare: “Ahia! Mi fai male! Lasciami stare!”. Entrati in casa hanno notato che la signora aveva diversi lividi sulle braccia e uno in viso. Soccorsa, la mamma è stata trasportata all’ospedale di Lovere veniva dove le è stato riscontrato un trauma cranico guaribile in una settimana.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di ricostruire che da qualche anno l’arrestato, che è stato portato alla casa circondariale di Bergamo, si accaniva sulla madre per sfogare le proprie frustrazioni.