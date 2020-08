La bergamasca Ludovica Pagani e l’ex atalantino Ventola al Grande Fratello Vip?

Manca un mese all’inizio della nuova edizione del “Grande Fratello Vip” e si stanno diffondendo le prime indiscrezioni sul cast dei concorrenti. Fra loro ci sono l’influencer, modella e speaker radiofonica bergamasca Ludovica Pagani, l’ex calciatore di Atalanta e Inter Nicola Ventola e il cantante Riccardo Fogli, frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 e tra il 2015 e il 2016.

Il reality, giunto alla quinta edizione, prenderà il via a settembre su Canale5 e anche quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Gli ospiti in studio saranno Pupo e la new entry Antonella Elia, pronti a commentare quanto accadrà nella casa più spiata d’Italia.

La lista dei possibili “inquilini” della Casa di Cinecittà a Roma è in definizione e, come sempre, includerà personaggi noti e meno noti, in attesa di conferme ufficiali. Per quanto riguarda il cast femminile – oltre a Ludovica Pagani – stanno circolando i nomi della modella brasiliana Dayane Mello, della presentatrice Stefania Orlando, della showgirl Flavia Vento e della conduttrice Elisabetta Gregoraci, della contessa Patrizia De Blanck e dell’attrice Eva Grimaldi.

Il cast maschile – oltre a Nicola Ventola e Riccardo Fogli – punterebbe su Tommaso Zorzi, influencer originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza e per aver partecipato anche a Pechino Express insieme a Paola Caruso; il giornalista Paolo Brosio; il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, cronista delle partite della Juve a Diretta Stadio su 7Gold; il calciatore Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli; e Giovanni Terzi, ex assessore a Milano e futuro sposo di Simona Ventura.