Inter-Shakhtar, La mummia o La mossa del cavallo? La tv del 17 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 17 agosto alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Inter e Shakhtar Donetsk, valida per le semifinali di Europa League. Il match verrà trasmesso su Sky, che detiene i diritti in esclusiva dell’Europa League, al canale Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), nonchè in chiaro su TV8.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata”. Montelusa neI 1877. Giovanni Bovara è il nuovo ispettore capo ai mulini, incaricato di far rispettate l’invisa tassa sul macinato. Siciliano di nascita, è ormai ligure di adozione: ragiona e parla come un uomo del nord-Italia e non comprende le dinamiche mafiose che regolano la Sicilia. Le sue indagini Io portano prima a scoprire un ingegnoso sistema per evadere la tassa s ul macinato, poi a ritrovarsi invischiato in un complicato sistema di depistaggi e giochi di potere. Solo ricorrendo alle stesse strategie dei suoi aguzzini Bovara riuscirà a salvare la propria vita…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda il film “Quello che non so di lei”. Dopo il successo del suo ultimo libro dedicato alla madre, la scrittrice Delphine attraversa un periodo non proprio facile. A complicarle l’esistenza è una ammiratrice il cui interesse rasenta l’ossessione: le sue lettere dal tono minatorio accusano la scrittrice di aver dato la sua famiglia in pasto al pubblico. A poco a poco, la relazione tra le due sarà profondamente segnata dalla personalità manipolatrice e predatoria della seconda, intenta a prendere il controllo sulla vita di Delphine.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio “Paura in galleria”: il crollo di un tunnel si rivela essere un espediente per far evadere un trafficante di droga che sta collaborando con le autorità…

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Giochi di potere”; su Canale5 alle 21.25 “Windstorm 3 – Ritorno alle origini”; su Italia1 alle 21.30 “La mummia”; su La5 alle 21.05 “In amore niente regole”; su Iris alle 20.55 “The blues brothers”; e su Italia2 alle 21.15 “Chi più spende… più guadagna!”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Marvel’s Daredevil”. Mentre Matt Murdock cerca di gestire la sua identità segreta, tra le strade di Hell’s Kitchen impazza un vigilante chiamato The Punisher, ma nella vita di Matt torna anche la vecchia fiamma Elektra, finita nelle mire di un’organizzazione criminale conosciuta come La Mano.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “L’altro ‘900”. Puntata dedicata a Fabrizia Ramondino, autrice di Althènopis. L’empatia verso gli ultimi, il plurilinguismo, Napoli in una degli intellettuali più interessanti del nostro tempo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Sorelle al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.