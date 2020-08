Con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo andiamo a vedere che tempo farà oggi, lunedì e nei prossimi giorni d’agosto a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La circolazione depressionaria estesa dall’Oceano Atlantico fino alle coste dell’Europa occidentale determina infiltrazioni di aria più fresca e umida anche sulla Lombardia che causano un po’ di instabilità, principalmente sui monti, ma temporaneamente anche su alcuni settori di pianura. Assisteremo pertanto a un inizio di settimana piuttosto instabile, seguiti probabilmente da un generale miglioramento a partire da mercoledì.

Le temperature subiranno un leggero calo nei prossimi giorni, mentre torneranno a risalire nella seconda parte della prossima settimana.

Lunedì 17 agosto 2020

Tempo Previsto: Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su tutto l’arco Alpino, Prealpi e settori occidentali di pianura, altrove nuvolosità irregolare meno compatta specie sui settori centro-orientali di pianura. Rovesci e temporali fin dal mattino sui Pavese, Lomellina, Milanese, Varesotto, Comasco, Brianza, Valtellina e settori Alpini e Prealpini occidentali. Nel pomeriggio temporaneo miglioramento con ampie schiarite assolate specie in pianura ma con tendenza in serata a nuove occasioni per rovesci e isolati temporali più probabili su Oltrepò Pavese e pianure adiacenti lungo l’asta del Po e sui settori montuosi centro-orientali della regione.

Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione le minime comprese tra 19°C e 22°, massime in lieve diminuzione specie sui settori occidentali e comprese tra 28°C e 31°C

Martedì 18 agosto 2020

Tempo Previsto: Al mattino condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso su tutti i settori accompagnati da rovesci e isolati temporali con tendenza a progressiva dissoluzione delle nubi a partire dai settori occidentali nella seconda parte della giornata; dal tardo pomeriggio miglioramento accompagnato da ampie schiarite a partire da settori nord-occidentali.

Temperature: Minime stazionarie e massime in lieve diminuzione sopratutto sui settori centro-orientali.

Mercoledì 19 agosto 2020

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sui settori Alpini e Prealpini centro-orientali, altrove cielo sereno o poco nuvoloso, sviluppo di una moderata attività cumuliforme nelle ore pomeridiane sui settori Alpini centro-orientali, Vallecamonica e Alto Garda che potranno occasionalmente dar luogo a brevi e isolati rovesci.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento sui settori occidentali.