Una 31enne si ribalta con l’auto vicino ai binari: tratta ferroviaria interrotta per mezz’ora

È domenica 16 agosto, verso le 12.30, quando una 31enne alla guida della Citroen sta percorrendo via Livrini a Caravaggio, una strada di campagna che costeggia la linea ferroviaria.

Ad un tratto l’auto si ribalta e finisce vicino ai binari della linea ferroviaria. Non sono chiare le cause dello sbandamento, intanto sul posto arrivano i soccorsi. L’elisoccorso trasporta 31enne che presenta diverse ferite, ma non è in grave condizioni, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per permettere le operazioni di soccorso e di recupero della ferita la tratta ferroviaria viene chiusa, interrotto il traffico ferroviario.