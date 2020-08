Playoff di Serie B, Council of dads, Psycho o l’omaggio a Mogol? La tv del 16 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 16 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Da grande” e “Voce del verbo amare”. Nel primo, Nina ed Enrico sono tornati a vivere insieme, mentre Lisa ha iniziato una relazione con Diego che viene ben ac colto anche dalla sua famiglia allargata, ma che alla fine gli mette paura tanto da confessare a Lisa di non essere pronto a farsi carico di tutto e tutti Nel frattempo Mia ha iniziato a lavorare come barista e anche Romeo ora comincia ad ammirarla per le sue scelte. Nel secondo, dopo aver studiato anche di notte, Lisa supera l’esame e decide che è arrivato il momento di restituire le quote dello studio ad Enrico. Entrambi sembrano non vedere l’ora di separarsi definitivamente. Nel frattempo Diego torna sui suoi passi e fa una proposta sconvolgente a Lisa.

Su RaiDue alle 21 verrà trasmessa in diretta la partita di calcio fra Frosinone – Spezia, finale di andata dei Play Off del campionato italiano di Serie B. La telecronaca è di Fabrizio Tumbarello Commento tecnico Andrea Agostinelli. Interviste a bordocampo Lucio Michieli.

Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Una serata… bella per te, Mogol!”.

Su Canale5 alle 21.20 la serie “Council of dads”, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Bruce Feiler, realizzato dagli ideatori di Grey’s Anatomy. Al centro della trama, una famiglia che nel frangente della malattia del capofamiglia Scott trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici.

La serie si sviluppa attorno alla cerchia dei più stretti amici di Scott: Anthony, il suo più fedele amico; Larry, compagno insostituibile agli A.A.; Oliver il chirurgo e il migliore amico della moglie Robin.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “Black Butterfly”; su Italia1 alle 21.30 “R.I.P.D. Poliziotti dall’aldilà”; su Rai4 alle 21.20 “Open Water 3 – Cage Dive”; su La5 alle 21.05 “Tradita – Betrayed”; e su Iris alle 20,45 “Psycho”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Wild Caraibi – Coralli e Quetzal”. Barriere coralline e uccelli rari: specie diverse imparano a collaborare per il bene delle future generazioni.

Da segnalare, infine, su La7 alle 20.35 “TUT – Il destino di un faraone”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Emigratis”; su Real Time alle 21.10 “The Facchinettis” e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.