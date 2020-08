Nozze d’oro tra la bergamasca Elisa Facchinetti e la colorata località di Viserba

Nella giornata di Ferragosto si sono “celebrate” le nozze d’oro tra la bergamasca Elisa Facchinetti e Viserba.

Sul palco di piazza Pascoli, nel centro della ridente località balneare riminese situata a Nord della provincia, il presidente del Comitato Turistico Paolo Morolli, insieme a Paola Venturini dell’albergo Villa Sally – come riporta Altarimini.it -, ha premiato a sorpresa con una targa Elisa Facchinetti, “grati per il suo amore e la sua fedeltà alla Riviera Romagnola”.

Prima con i genitori e i fratelli, poi con le figlie, e anche nipoti e pronipoti, la turista bergamasca da cinquant’anni è un’abituale frequentatrice delle spiagge riminesi e del mar Adriatico.

“Romagnoli e bergamaschi sono simili perché tutti gran lavoratori – ha detto Elisa–. E la Romagna è nel mio cuore, sono davvero commossa. Siete un popolo meraviglioso, accogliente, genuino, viva i romagnoli”.

Coincidenza, proprio quest’anno la Freccia Orobica ha compiuto 50 anni. Nato per portare al mare nel corso degli anni tantissimi bergamaschi senza effettuare cambi durante il tragitto, collega le città lombarde di Bergamo e Brescia, attraversa la Lombardia e l’Emilia-Romagna, con fermate strategiche presso alcune delle più note e ambite località lungo la costiera Adriatica, come Cervia, Cesenatico, Rimini, Riccione, Cattolica, per citarne alcune.