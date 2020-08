Letture per l’estate: “Broken”, i nuovi coinvolgenti racconti di Don Winslow

State scegliendo i libri da leggere quest’estate? Fra le novità in libreria c’è “Broken”, raccolta di sei racconti di Don Winslow pubblicata in Italia per Harper Collins. È la prima volta che questo scrittore – uno degli autori più rappresentativi del poliziesco americano contemporaneo – si cimenta nella narrazione breve e lo fa con storie intense e tormentate.

Vengono affrontati temi come la corruzione e la vendetta, la perdita, il tradimento, la colpa e la redenzione dando vita a un lavoro che permette di esplorare la condizione umana. Sono vicende crude e sconvolgenti, adrenaliniche ma al tempo stesso capaci di spezzare il cuore: con un mix di umanità, umorismo e azione tratteggiano un mondo di ladri inafferrabili e spregevoli truffatori, poliziotti che lottano contro la vita dentro e fuori dal lavoro, detective privati, spacciatori, cacciatori di taglie e fuggitivi… anime perdute sull’autostrada del crimine.

Il primo racconto, “Broken”, vede protagonista Eva McNabb, una centralinista della polizia. Rispondendo a una chiamata scopre che un agente è stato ucciso da una gang di spacciatori di droga. È il suo stesso figlio, Danny. E allora è lei a fare una telefonata all’altro figlio, Jimmy: “vendica tuo fratello, uccidili tutti”.

Nel secondo romanzo breve, “Rapina sulla 101”, una serie di furti di gioielli sulla Highway 101 è rimasta irrisolta per anni, perché il ladro si attiene scrupolosamente a un ferreo codice di comportamento. La polizia attribuisce i crimini al cartello colombiano. Ma l’istinto del detective Lou Lubesnick gli dice che è il lavoro di un solo uomo. E per stanarlo lui è disposto a infrangere ogni regola.

Il libro prosegue con un racconto intitolato “Lo zoo di San Diego”. L’agente Chris Shea deve risolvere uno strano caso: uno scimpanzé fuggitivo armato di pistola. Solo se ci riuscirà, la sua reputazione sarà salva. E forse avrà anche conquistato una ragazza.

Il quarto racconto s’intitola “Sunset”. Quando Terry Maddux, leggenda del surf e criminale incallito, non si presenta all’udienza fissata dal giudice e fa perdere le proprie tracce, il re dei garanti per le cauzioni di San Diego, Duke Kasmajian, decide che per catturare un surfista ci vuole un altro asso del surf. E ingaggia l’investigatore privato Boone Daniels…

La storia successiva è quella di “Paradise”. Ben, Chon e O, migliori amici e coltivatori di marijuana, sono in vacanza alle Hawaii, ma non per questo dimenticano gli affari. Vorrebbero estendere il loro giro anche alle isole, ma la mala locale non vede di buon occhio l’intrusione. E di colpo il paradiso si trasforma in un campo di battaglia…

Infine, il libro si conclude con “L’ultima cavalcata”. Il protagonista, Calvin Strickland è un agente di frontiera che ogni giorno pattuglia il confine tra Messico e Stati Uniti. Per lui i migranti che tentano di oltrepassare il confine sono solo una massa di senza nome che deve essere respinta. Finché non vede una ragazzina rinchiusa in una gabbia… E questo cambia tutto.