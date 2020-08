Disperso da sabato sul Monte Alben, ragazzo di 16 anni ritrovato senza vita

Un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato senza vita a Cornalba, nella zona del Monte Alben, dopo che da sabato era stato dichiarato disperso.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri del comando di Zogno, il giovane sarebbe caduto durante un’escursione in mountain bike sulle cime dell’Alben.

Nel pomeriggio non è rientrato a casa, come invece era previsto, e i genitori hanno lanciato l’allarme. Immediate sono scattate le ricerche.

Per tutta la serata e la notte i tecnici della VI Delegazione Orobica, coordinati dalla Prefettura, con i Vigili del fuoco e i Carabinieri hanno perlustrato la zona, senza interruzioni.

Una quarantina i soccorritori impegnati. È intervenuto anche l’elicottero di AREU abilitato per il volo notturno, partito da Como, che ha sorvolato la zona.

Domenica mattina l’elicottero di Bergamo ha effettuato un altro sorvolo e ha individuato il corpo del ragazzo ai piedi della parete dell’Alben. Le squadre sono state portate con l’elicottero nei pressi del luogo del ritrovamento, per aiutare l’équipe nel recupero.