Si conclude il weekend di Ferragosto: sotto quale cielo lo spiega Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La circolazione depressionaria estesa dall’Oceano Atlantico fino alle coste dell’Europa occidentale determina infiltrazioni di aria più fresca e umida anche sulla Lombardia che causano un po’ di instabilità, principalmente sui monti, ma temporaneamente anche su alcuni settori di pianura.

Assisteremo pertanto a una domenica e a un inizio di settimana piuttosto instabili, seguiti probabilmente da un generale miglioramento a partire da mercoledì.

Le temperature subiranno un leggero calo nei prossimi giorni, mentre torneranno a risalire nella seconda parte della prossima settimana.

Domenica 16 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulla pianura orientale, parzialmente nuvoloso sul resto della regione con nubi più compatte tra Varesotto, Lario e Valchiavenna, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi, accompagnato da locali rovesci. Nella sera tendenza ad aumento delle nubi ovunque con qualche pioggia sparsa su Alpi, Prealpi, laghi e pianura occidentale. Nella notte tendenza a qualche rovescio o temporale sparso.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33 °C.

Lunedì 17 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con piogge sparse e qualche rovescio, ma con tendenza al miglioramento; cieli in prevalenza nuvolosi in pianura. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso sul resto della regione con piovaschi sparsi su Alpi e Prealpi. Nella sera persistono un po’ di nuvole con piovaschi sparsi sia sui rilievi che in pianura.

Temperature: in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 30 e 32 °C.

Martedì 18 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso su Alpi e Prealpi con qualche pioggia sparsa. Nel pomeriggio tendenza a un generale peggioramento con rovesci sparsi e qualche temporale prima su Alpi e Prealpi e successivamente anche su gran parte della pianura centro-occidentale. In serata probabile estensione dei fenomeni a tutta la regione.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 19 e 21 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 26 e 28 °C.