Contagi Covid, Carretta: “10 domande a cui occorre dare risposta subito”

I numeri dei contagi Covid, soprattutto in Europa, tornano di nuovo ad essere allarmanti.

“Non torno sull’analisi di quanto successo fino ad ora, come ho già fatto in altri momenti e in altre sedi – afferma Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione -. Penso sia necessario porre ora 10 chiare domande a Regione e ATS Bergamo con il solo scopo di essere certi che tutto sia pronto per fronteggiare una sempre più probabile seconda ondata ed evitare quindi gli errori commessi nella gestione messa in campo fino ad oggi. Nel frattempo l’invito a tutti noi è di continuare sulla linea della rigorosa prudenza, del distanziamento, dell’uso della mascherina e del frequente lavaggio delle mani”.

Come sta andando l’approvvigionamento dei vaccini anti influenzali? A che punto è il piano di vaccinazione di massa per l’autunno ormai alle porte? Quali saranno i covid center in bergamasca? Quale sarà il destino della Fiera? Quanti posti di terapia intensiva abbiamo pronti e coperti da adeguato personale? Quante scorte abbiamo di DPI per ospedali, medici di base, Rsa e privati? Quanti laboratori di analisi tamponi abbiamo pronti? E come siamo messi a reagenti? Le USCA che fine hanno fatto? Come siamo messi a protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro e di studio? Abbiamo procedure chiare, tempestive ed univoche per la gestione dei probabili positivi e per il tracciamento dei loro contatti più ristretti? Pensiamo di aver tutto pronto?

“Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori tutti del mondo sanitario e socio sanitario per quanto hanno fatto, stanno facendo e faranno per noi, non certo sempre in un contesto ottimale di lavoro” conclude Carretta.