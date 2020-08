Camion rifiuti al lavoro di notte, i residenti di via Autostrada: “Basta, troppo rumorosi”

Un gruppo di famiglie che abitano a Bergamo in via Autostrada, in via Baschenis, in via San Giorgio, in via Maglio del Lotto, in via Magrini e in via Bonomelli, ha scritto una lettera al sindaco Giorgio Gori e al prefetto Enrico Ricci per chiedere che vengano cambiati gli orari della raccolta rifiuti nella loro zona per via dei rumori prodotti nelle ore notturne. Ecco il testo:

“Alcuni di noi si erano già rivolti scrivendo in passato al comune di Bergamo in merito al quotidiano disturbo della quiete pubblica ed al riposo delle persone che scaturisce dal fatto che la nettezza urbana avviene attraverso dei camion-baracconi che producono grave inquinamento acustico. Non solo: ciò avviene ad orari stranissimi, ovvero tutte le notti, a partire dalle ore due della notte, fino al mattino.

Per un breve periodo dopo le lamentele di alcuni di noi, abbiamo notato un certo miglioramento, ma ultimamente, da più di un mese la situazione è precipitata al punto che è diventato impossibile abitare nella nostra zona.

Infatti non possiamo affatto dormire a causa del baccano infernale di questi baracconi (e di operatori a piedi armati di un fragorosa sorta di aspirapolvere), malgrado il fatto che sia un singolare oltraggiatore dell’ambiente poiché produce un inaccettabile livello di inquinamento acustico con una emissione di decibel non consentita.

In sintesi, come abbiamo filmato ogni notte, a partire dalle ore 2 e continuamente, anche 5 o 6 volte per notte, con circonvoluzioni anche in retromarcia (e con rumore relativo del “bip, bip” della retromarcia) camion bianchi più piccoli e altri più grandi (questi ultimi eco-svilippo) continuano a passare nelle vie dove abitiamo (indicate qui sopra).

Questi camion girano intorno al ponte della ferrovia in via Autostrada, vanno avanti e indietro intorno a quel ponte prima alle 2 o alle 3 della notte, e poi continuano varie volte, anche di mattina – come ripreso nei nostri video che presentiamo alla procura per denuncia per disturbo della quiete pubblica.

Chiediamo al sindaco di bergamo e ad eco sviluppo quanto segue:

che venga iniziata immediata inchiesta tra gli operatori della nettezza urbana di ogni sorta, ovvero i camion bianchi, gli uomini con l’aspirapolvere, affinché spieghino il loro accanimento nell’impedire il riposo delle persone nella nostra zona, e perché continuino a passare con spreco di risorse, oltre che con pubblico danno;

che vengano immediatamente ritirati dalla circolazione tutti i mezzi e gli addetti alla nettezza urbana a partire dalle ore 23;

che sia fatto divieto a questi mezzi e addetti di iniziare prima delle ore 19 qualunque operazione di nettezza urbana;

che si pulisca dove c’è sporco: la città versa in condizioni indecenti – aleggia un intollerabile fetore di urine ed escrementi in particolare nel piazzale davanti alla stazione dei treni e degli autobus, mentre le incessanti ripetute più volte per notte operazioni di pulizia nella nostra zona sono del tutto inutili, e non raccolgono nemmeno un mozzicone di sigaretta, dato che si tratta di zone di passaggio, dove non c’è sporcizia;

che siamo risarciti economicamente dei gravi danni biologici e materiale provocati dal vostro comportamento molesto e nocivo per la salute pubblica fin qui descritto;

confidiamo nel fatto che da domani vengano effettuate tutte le operazioni di nettezza urbana, come avviene ovunque nelle altre città, dalle ore 19 e fino e non oltre le ore 23;

essendo numerosi fra di noi residenti e abitanti a titolo transitorio nella nostra zona medici ed infermieri ed altri lavoratori con turni notturni (alcuni già scappati da Bergamo a causa della situazione qui descritta), confidiamo che da domani ci lascerete in pace di mattina: dopo le ore 19 significa: dopo le ore 19;

Essendo gli altri abitanti della zona lavoratori e pensionati che dormono di notte confidiamo che da domani ci lascerete in pace di notte a partire dalle ore 23″.