“Back to the Druso”: coi concerti di Stef Burns, Viola Valentino e Omar Pedrini

Dallo storico chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns alle icone degli anni Ottanta Viola Valentino e Marco Ferradini, fino ad arrivare all’ex leader dei Timoria, Omar Pedrini. È ricco di nomi il cartellone del festival “Back to the Druso”, in programma da giovedì 27 a sabato 29 agosto a “La Baitella Ice Skating” di Songavazzo.

Sarà una tre giorni all’insegna di musica e divertimento che, insieme alla raccolta fondi in corso, aiuterà a mantenere in vita l’attività del Druso. Dall’ultima serata organizzata lo scorso 22 febbraio, il locale si è fermato per il lockdown e oggi le incombenze stanno prendendo il sopravvento sulla ferma volontà dei titolari di non mollare. Prima di darsi per vinti, però, si appellano ai clienti e a tutti i cittadini che rappresentano l’unica speranza, l’unica risorsa su cui contare e l’unica alternativa a una Bergamo senza Druso. In quest’ottica, i tre concerti rappresentano una piccola ripartenza sperando che presto si possa tornare alla normalità.

Ecco il programma.

– Giovedì 27 agosto “Rock night” with Stef Burns e Mr Feedback. In apertura si esibirà The Howling Orchestra.

Una serata ad alto tasso di adrenalina: il talentuoso quartetto bergamasco incontra Stef Burns, chitarrista statunitense leggenda del rock. Oltre a essere dal 1995 al fianco di Vasco Rossi, Stef vanta collaborazioni di primissimo piano nella scena internazionale, dai tour mondiali con Alice Cooper agli inviti al G3 con Satriani.

Le porte apriranno alle 18 e il concerto inizierà alle 21.

Il biglietto di ingresso è di 15 euro.

– Venerdì 28 agosto Back to the ’80s con Viola Valentino, Marco Ferradini, P.Lion, Alberto Styloo, George Aaron, Stefano Brignoli, Wish Key (maxberti DJ), Cuori Infranti e Riki Cellini.

Una carrellata di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Una serata in cui ricantare grandi successi come “Comprami”, “Teorema” e “Happy Children”.

Le porte apriranno alle 18 e il concerto inizierà alle 21.

Il biglietto è di 15 euro.

– Sabato 29 agosto Omar Pedrini “Dai Timoria ad oggi”. In apertura si esibirà The Hootenanny. Uno show in duo elettroacustico, durante il quale Omar Pedrini ripercorre le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera… dai Timoria a oggi.

Le porte apriranno alle 18 e il concerto inizierà alle 21.

Il biglietto di ingresso è di 10 euro in prevendita; ingresso 12 euro in cassa.

I posti sono limitati e l’acquisto in prevendita su www.mailticket.it garantisce il posto a sedere.

Oltre a partecipare a questi concerti è possibile continuare a donare tramite bonifico. L’IBAN per inviare le vostre offerte è IT 50 I 05034 53640 000000001988 intestato a Music Station Srl. Inserendo nella causale la vostra mail o il vostro numero di telefono verrete contattati per ricevere i ringraziamenti dei titolari e per accordarsi sulla modalità di consegna della ricompensa che vede la possibilità di ricevere diversi presenti. (L’internet banking non consente l’inserimento della @, al suo posto potete inserire AT)

Tutto il ricavato della raccolta fondi sarà utilizzato per coprire le spese di affitto e le utenze del periodo marzo/settembre, con l’augurio che il locale possa riprendere la propria attività il prossimo autunno.

“Baitella Ice Skating” è a Songavazzo in via Pineta, 71.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.drusobg.it, sulla pagina Facebook “Druso” o sull’account Instagram @drusobg