Avevano personale in nero a Ferragosto: 12 mila euro di sanzione per due locali

Nell’ambito delle attività pianificate dall’Arma per controllare in maniera mirata e coordinata l’intero territorio provinciale al fine di contrastare qualsiasi azione illecita, in particolare i reati contro il patrimonio e connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti, nonché il rispetto delle normative anticovid, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno svolto un servizio straordinario di controllo alle persone e ai veicoli in transito lungo le principali vie di comunicazione delle località turistiche bergamasche.

L’attività, incentrata sullo svolgimento in contemporanea di più posti di controllo e vigilanza dinamica nei centri abitati delle località con maggiore affluenza durante il week end di Ferragosto, ha consentito di identificare circa 259 veicoli e quasi 340 persone, fra le quali 25 di interesse operativo con precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Quattro sono state le contravvenzioni al Codice della Strada, di cui due per uso del cellulare durante la guida. Una persona denunciata, si tratta di uomo algerino di 48 anni che non ha adempiuto all’ordine di espulsione. Due invece i locali che sono stati sanzionati amministrativamente per quasi 12.000 euro complessivi: entrambi per aver occupato in nero alcuni lavoratori.