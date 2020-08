Alessandro e quella passione per l’arrampicata che gli è stata fatale

È sabato 15 agosto, Ferragosto, quando Alessandro Dolci, 16 anni di Zorzone di Oltre il Colle, saluta i genitori e sale in sella alla sua mountain bike.

Arriva alla Casina Bianca, lo storico bivacco tra i boschi dell’Alben. Da lì probabilmente ha tentato una scalata sulle rocce del canalone Corna del Nas, dove di recente sono state aperte nuove vie per l’arrampicata.

La ricostruzione si ferma qui. Sabato sera i genitori non vedendolo rientrare danno l’allarme. Scattano i soccorsi.

Per tutta notte l’elicottero del 118 di Como, con le squadre del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri di Zogno, sono stati alla ricerca del 16enne.

Il corpo senza vita di Alessandro è stato rinvenuto domenica mattina, 16 agosto, intorno alle 8 dall’elisoccorso che ha individuato il giovane in fondo alla scarpata. Dall’elicottero sono stati calati i soccorritori con il verricello e recuperano la salma del ragazzo. Alessandro era uno studente e in questi mesi estivi aiutava come commesso in un negozio di alimentari del paese.

Il 16enne viveva con la famiglia a Zorzone, ma sono molto conosciuti anche nei paesi vicini, perché il padre è falegname a Valpiana di Serina.