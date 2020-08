Rievocazione storica, street food e tributo ai Pooh: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel week-end. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vengono proposte occasioni di aggregazione per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 15 e domenica 16 agosto nella provincia orobica.

A Clusone prosegue “In montagna con gusto”. L’iniziativa è organizzata da Comap, l’associazione degli ambulanti di Bergamo, in collaborazione con il Comune e Turismo Pro Clusone nel rispetto delle normative anti-Covid.

Sino a sabato 15 agosto l’appuntamento è in piazza Manzù dove, dalle 10 alle 24, tutti i giorni saranno allestiti stands dedicati alla buona cucina, aperti per tutto l’arco della manifestazione e quindi ideali per il pranzo, la cena o un appetitoso break. La scelta è ampia e spazia fra specialità nazionali e non solo. Un ruolo da protagonista spetterà ai piatti tipici bergamaschi come casoncelli, polenta e grigliata di carne oltre agli immancabili panini con salamella, ma si potranno trovare anche arrosticini abruzzesi, sfiziosità siciliane, cucina messicana e il kurtos, dolce ungherese.

Saranno disponibili tavoli al coperto, comodamente utilizzabili anche in caso di maltempo: per gestire tutto al meglio si consiglia di prenotare telefonando al numero 3270413017 oppure inviando un’e-mail a comap.eventi.fa@gmail.com.

Non mancheranno eventi collaterali pensati per il pubblico di ogni età. Sabato alle 16 in piazza Orologio si potrà assistere a “Ferragosto medievale”, con rievocazione storica e palo della cuccagna con il gruppo folkloristico Astorica e gli antichi mestieri.

Sabato 15 agosto alle 21 in piazza San Rocco a Parre Michele Marinini & Oscar Del Barba proporranno il reading “Holy pop concert”. Serata di apertura della XIII edizione del festival “A levar l’ombra da terra” con il reading musicale che esplora la storia della canzone come veicolo del sacro.

Sabato 15 agosto alle 21 in piazza Ferrari a Rovetta si terrà un concerto dei Boomerang, tributo ai Pooh.

Sabato 15 agosto alle 19 al Beach Village di Scanzoosciate si terrà “Ferragosto al Beach Village”, serata Anni 80/90 con Deejay Pazzini; grigliata e sangria party.

Grigliata solo su prenotazione, entro venerdì 14, al prezzo speciale di 15 euro (grigliata+patatine+ birra o sangria).

Prenotazione consigliata per ingressi limitati secondo l’attuale normativa anti Covid19 telefonando al numero 3756079951 dalle 12 alle 19 tutti i giorni.

Da domenica 16 a martedì 18 agosto 2020 ritorna la seconda edizione di “Presolana Street Food”, il primo evento post lockdown organizzato da Confesercenti Bergamo nella splendida cornice montana di Castione della Presolana.

Dodici cucine viaggianti proporranno le migliori specialità popolari, italiane e straniere, con piatti e ingredienti per tutti i gusti: focacce, pesce fritto, carne alla griglia, paella, wurstel di canguro, gnocco fritto, mini creps, dolci ungheresi e siciliani.

Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta e sarà una sfida tutta da gustare con i nostri sapori più tradizionali come la polenta, i formaggi locali e i salumi assortiti.

La manifestazione, che si terrà in via Regalia (di fronte alla scuole) con orario continuato dalle 10 alle 23, è organizzata in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Castione della Presolana e si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni sul distanziamento fisico indicate dalle Autorità.