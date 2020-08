Un uomo di 70 anni è uscito miracolosamente illeso dallo schianto del suo elicottero a Palazzago.

È successo nel giorno di Ferragosto, intorno alle 18.30. Lo schianto, poco dopo il decollo, in via Brocchione.

Foto 2 di 2



Sul posto è accorso il personale medico a bordo di un’ambulanza e un’automedica, ma l’uomo non ha riportato ferite gravi.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco della centrale di Bergamo per il recupero dell’ultraleggero che avrebbe avuto dei problemi proprio in fase di decollo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona compromessa.