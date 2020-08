Laguna blu, Stardust o l’omaggio a Lucio Dalla? La tv del 15 agosto

Per la prima serata in tv, sabato 15 agosto RaiUno alle 21.25 riproporrà “Una storia da cantare – Lucio Dalla”. Una puntata dedicata al vivace mondo del cantautore bolognese, vero e proprio patrimonio della gente, sia nella sua Bologna che nel mondo, grazie a classici diventati internazionali come “Caruso”, brani sperimentali che lo rendono attuale anche agli occhi dei più giovani, passando dal pop che l’ha fatto amare da grandi e bambini con le intramontabili “L’anno che verrà” e “Attenti al lupo”. Narrata da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “La sai l’ultima?”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Incubo in Paradiso”; su RaiTre alle 20.30 “C’era una volta il West”; su Rete4 alle 21.20 “Sabrina”; su Italia 1 alle 21.30 “Stardust”; su La7 alle 21.15 “Laguna blu”; su Rai4 alle 21.20 “Codice Fantasma”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – L’aquilone”; su Iris alle 20,55 “Arlington road – L’inganno”; e su Italia2 alle 21.10 “Grindhouse – Planet terror”

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Donka”. La Compagnia Finzi Pasca si immerge nel mondo di Anton Cechov e dal sedimento dei suoi scritti, dei suoi testi teatrali e delle sue lettere sorgono le atmosfere immaginifiche e sognanti di questa esibizione.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.