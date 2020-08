Giro di Lombardia: a Como vince Fuglsang, quinto posto per Ciccone

Edizione 2020 particolarmente spettacolare per il Giro di Lombardia.

La competizione, scattata in mattinata da Bergamo, ha coronato il successo di Jakob Fuglsang che ha condotto la Danimarca per la prima volta sul gradino più alto del podio.

La corsa, caratterizzata dal grande caldo, si è accesa sin dai primi chilometri grazie all’attacco di undici uomini.

L’elevato ritmo imposto dalla Deceuninck-Quickstep ha consentito al gruppo di rientrare sui fuggitivi ai piedi del Ghisallo e disintegrare il plotone principale.

A decidere le sorti della corsa è stato però le ardue pendenze del Muro di Sormano (pendenza massima del 27 %) che hanno visto resistere soltanto in sette atleti: Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang, Aleksander Vlasov (Astana Pro Team), George Bennett (Jumbo Visma) e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quickstep).

La.discesa è stata fatale per il giovane talento belga che, a causa di un errore, è scivolato in una scarpata costringendolo al ritiro e alla corsa in ospedale.

L’attacco promosso da Bennett sul Civiglio ha consentito a Fuglsang e Vlasov di sbarazzarsi del trio della Trek Segafredo, lanciandosi cosi verso la vittoria.

Apparso in palla anche sul San Fermo della Battaglia, il neozelandese ha pagato però la “fucilata” decisiva dello scandinavo.

Il vice-campione olimpico ha così avuto modo di godersi la passerella del Lungo Lario Trento terminando con 30 secondi di vantaggio sull’oceanico.

Terzo posto per Vlasov che ha preceduto Mollema e Ciccone, migliore degli italiani per l’occasione.

Nonostante il lavoro svolto a suo favore da Nibali, l’abruzzese di stanza a Sorisole si è dovuto arrendere alla fatica e a un problema meccanico che lo ha penalizzato nel finale.