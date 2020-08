Un Ferragosto particolare con meno persone in vacanza in posti esotici, ma con la riscoperta delle località vicino a casa. Molti dunque i bergamaschi che hanno scelto i laghi e i monti orobici per queste giornate. Ivan Malaspina illustra il tempo che farà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’alta pressione in estensione dal nord Africa verso l’Europa centro-meridionale continua a garantire una prevalenza di bel tempo anche sulla Lombardia.

La presenza di una circolazione depressionaria sull’Oceano Atlantico al largo di Spagna e Francia determina però infiltrazioni di aria atlantica più fresca e umida che causano un po’ di instabilità, principalmente sui monti, ma temporaneamente anche su alcuni settori di pianura.

Un fronte nuvoloso in transito a nord delle Alpi porterà un temporaneo peggioramento più diffuso tra domenica sera e lunedì mattina.

Le temperature rimarranno stazionarie e piuttosto elevate ancora per diversi giorni, con massime in pianura generalmente comprese tra 31 e 34 gradi.

Sabato 15 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino qualche nuvola innocua sulle Alpi, bel tempo sugli altri settori. Nel pomeriggio generali condizioni di bel tempo su tutta la regione con qualche annuvolamento sui monti, accompagnato da brevi e locali rovesci sulle Orobie. Nella sera cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Domenica 16 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cieli poco nuvolosi tutta la regione. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi, accompagnato da brevi e locali rovesci. Nella sera qualche piovasco sui monti e in zona laghi, con qualche sconfinamento sulla fascia pedemontana centro-occidentale. Nella notte qualche piovasco sparso su Prealpi e pianura.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Lunedì 17 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su tutta la regione con piogge su Alpi e Prealpi e qualche rovescio tra Lario e pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su media e bassa pianura, nuvoloso sul resto della regione con piovaschi sparsi su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana. Nella sera generale cessazione dei fenomeni con cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 28 e 30 °C