Atalanta, dopo la delusione il rompete le righe: vacanze fino a fine agosto

È iniziato il tempo delle vacanze anche per i calciatori dell’Atalanta. Dopo la delusione rimediata mercoledì sera a Lisbona, con il ko col Psg arrivato in pieno recupero e la conseguente eliminazione dalla Champions League, i ragazzi di Gasperini hanno potuto beneficiare del classico rompete le righe di fine stagione.

Per Gomez e compagni più di due settimane per ricaricare le batterie, prima di iniziare una nuova annata calcistica che – si spera vivamente – sia meno tormentata di quella appena andata in archivio.

Vista tanta incertezza, la società non ha ancora reso pubbliche le date della nuova stagione nerazzurra: per ora si sa solo che la fine delle vacanze per i giocatori è fissata per lunedì 31 agosto. Molto probabilmente quello sarà il giorno delle visite mediche e dei primi test atletici.

C’è un grosso punto di domanda anche sul ritiro in Val Seriana. Visti i tempi stretti (il 19 prende il via la Serie A) e vista il clima che si avvierà verso il fresco autunnale, il club sta pensando di evitare il trasferimento a Clusone e di far lavorare Gasperini e il suo gruppo a Zingonia.