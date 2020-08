Trofeo Sette Colli, argento tricolore per Francesca Fangio nei 200 rana

Si chiude con un argento tricolore la trasferta romana di Francesca Fangio.

La 25enne livornese di stanza a Treviglio ha concluso l’edizione 2020 del Trofeo Sette Colli sfiorando il titolo nazionale nei 200 metri rana.

In grado di tener testa nella prima metà di gara alla svizzera Lisa Mamie, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse ha pagato lo sforzo nell’ultima vasca dovendo far i conti con il rientro di Martina Carraro.

Lo sprint della ligure delle Fiamme Azzurre ha negato la gioia del successo alla giovane toscana che ha terminato le proprie fatiche in 2’25”74.

Nella distanza più breve buona prova per la compagna di squadra Sara Morotti che, grazie a un buon finale, ha concluso la prova in sesta posizione (31”68), distante poco più di un secondo dal bronzo di Arianna Castiglioni.

Nello stile libero nono posto assoluto per Marco Belotti (Carabinieri) nei 200 metri vinti a sorpresa da Marco De Tullio, medesimo risultato ottenuto anche da Giada Bolognese (In Sport Rane Rosse) nei 400 metri misti femminili (4’55”29).