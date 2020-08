Tre Sere di Pordenone, Davide Plebani e Stefano Moro si aggiudicano la madison

Le gare passano e il feeling fra Davide Plebani e Stefano Moro appare sempre più forte.

Il duo della Biesse Arvedi Premac si è infatti imposto nella madison in programma alla 3 Sere di Pordenone, confermandosi ancora una volta in grande forma.

Il duo orobico ha attaccato a metà gara in compagnia di Matteo Donegà e Filippo Ferronato (Cycling Team Friuli) conquistando il giro e mettendo una serie ipoteca sul successo finale.

Il nuovo allungo nel finale ha consentito agli azzurri di distanziare la coppia di casa e chiudere la prova con 54 punti.

Non pago dell’ultima affermazione, il 23enne di Fontanella si è messo in luce nello scratch terminato alle spalle di Elia Viviani (Cofidis).

Il campione olimpico ha dominato la competizione conquistando per due volte il giro regolando inoltre il gruppo in volata.

“Mi sento bene. La mia condizione è in crescita, la stagione è ricca di impegni e difficile, ma sto bene e cercheremo di farci trovare pronti per i prossimi eventi, come Tour de France che per il mio team è l’obiettivo numero uno, poi il Campionato Italiano su strada e l’Europeo – ha spiegato il veronese ai microfoni degli organizzatori -. Stiamo lavorando per essere al 100% negli obbiettivi prefissati e la pista mi aiuta a trovare il giusto colpo di pedale e la condizione ottimale. Tornare qui a Pordenone poi mi fa sempre piacere, sono cresciuto anche qui e alla fine, nonostante i successi da professionista, si torna sempre da dove si è partiti”.