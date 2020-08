Come sorelle, Into the storm o l’arte di Degas? La tv del 14 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 14 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “I migliori anni”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “La Grande Storia. I Muri”. Un viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non sol o. Il racconto di ogni puntata si articolerà nei fatti principali che hanno segnato la nostra storia collettiva; nelle ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali; nei volti dei protagonisti che nel bene o nel male hanno impresso la loro impronta sul cammino della storia e nei luoghi dove si sono svolti i fatti e che conservano tuttora traccia della storia passata. Con Paolo Mieli.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la fiction “Come sorelle”. Azra uscirà allo scoperto. La ragazza racconterà la sua storia alle “sorelle”, che reagiranno in modo inaspettato. Azra dirà tutto anche a Mehir, che dovrà decidere se dichiararle cosa prova per lei. Cahide scoprirà la verità sull’omicidio di Tekin tramite Cemal e sarà un duro colpo per la donna. Cemal tenterà di approfittare della situazione.

Dall’altra parte, le tre ragazze (Ipek, Deren e la vera Cilem) decidono di incontrare Cahide. Ma durante la cena con la loro madre, le loro emozioni saranno molto diverse.

Mentre Cahide dovrà confrontarsi con le tre figlie, che desiderano conoscere la verità sul loro padre, Cemal giocherà la sua ultima carta. L’uomo, infatti, tenterà il tutto e per tutto per convincere Cahide a sposarlo.

Infine, Deren si troverà costretta a fare i conti con i propri sentimenti per Kenan, mentre Ipek sarà in difficoltà con Sinan. Infatti, il segreto delle tre sorelle non sarà più al sicuro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “I delitti della Foresta Nera”; su Rete4 alle 21.25 “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”; su Italia1 alle 21.30 “Into the storm”; su Rai4 alle 21.20 “Stretch – Guida o muori”; e su La5 alle 21.05 “Matricole dentro o fuori”; su Iris alle 20.55 “Baby Blues” e su Italia2 alle 21.15 “Grindhouse: a prova di morte”.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Art night – Degas. Il corpo nudo”. Un documentario che rivede l’opera del pittore, rivela il suo modernismo ed evidenzia i suoi problemi con i costumi della sua epoca e il suo profondo coinvolgimento con una cultura in transizione. A seguire, “Quando l’impressionismo inventò la moda”: gli Impressionisti esaltarono la moda come mai nessun.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “I misteri di Parigi”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.