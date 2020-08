Boltiere: il sì di Regione Lombardia per la tangenziale esterna

La tangenziale esterna di Boltiere, opera centro del programma di tutte le liste presenti nel consiglio comunale, verrà finalmente completata.

Nel corso della settimana, il sindaco Osvaldo Palazzini con un comunicato a tutta la cittadinanza ha voluto confermare quanto già descritto nei quotidiani locali e non solo, ovvero, il finanziamento in tre anni della nuova strada che permetterà di tagliare il traffico pesante dal centro del paese.

L’opera che è stata inserita nel piano Marshall di Regione Lombardia ha ottenuto cinque milioni di euro, ripartiti in tre anni dal 2021 al 2023.

Come ribadisce lo stesso Palazzini l’ottenimento dei fondi necessari per completare l’opera viene dal lavoro fatto in questi mesi, a partire dall’insediamento della nuova amministrazione comunale a maggio dello scorso anno.

Continue e costanti sono state in questo anno le consultazioni in ambito Regionale e Provinciale per sensibilizzare gli enti sovracomunali al problema di Boltiere.

Un lavoro effettuato senza vari proclami, ma costante ed efficace nel tempo.Un successo per Boltiere e per tutto il territorio limitrofo.

Nel comunicato il sindaco Palazzini vuole ringraziare tutta la giunta regionale, a partire dal suo presidente Fontana e dall’assessore Claudia Terzi, la quale si è sempre dimostrata sensibile alle delicate problematiche del territorio.

Infine, viene ringraziato anche il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli per le attenzioni e la disponibilità sempre avute per Boltiere e per tutta l’area circostante.

La tangenziale esterna è un’opera attesa da tempo dai Boltieresi. Una volontà che parte da lontano e che ha coinvolto nel tempo diverse amministrazioni.

Un’opera che cambierà in meglio il paese e tutto il territorio.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere