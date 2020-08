Quest’anno il Ferragosto coincide col weekend. Sarà sereno a Bergamo e nella provincia orobica? Lo spiega Ivan malaspina con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’alta pressione in estensione dal nord Africa verso l’Europa centro-meridionale continua a garantire una prevalenza di bel tempo anche sulla Lombardia. La presenza di una circolazione depressionaria sull’Oceano Atlantico al largo di Spagna e Francia determina però infiltrazioni di aria atlantica più fresca e umida che causano un po’ di instabilità, principalmente sui monti, ma temporaneamente anche su alcuni settori di pianura. Le temperature rimarranno stazionarie e piuttosto elevate ancora per diversi giorni, con massime in pianura generalmente comprese tra 31 e 34 gradi.

Venerdì 14 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi sulle Alpi con rovesci in transito su Valchiavenna, Valtellina e alta Valcamonica; nuvoloso su Prealpi e laghi con qualche locale piovasco; parzialmente nuvoloso sulla pianura. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, con la formazione di qualche rovescio sparso su Valtellina, Valcamonica, Orobie e valli Bresciane, in estensione entro sera anche alla fascia pedemontana centro-orientale. Nella sera ancora un po’ di nuvole sparse, con la formazione di qualche rovescio nel Pavese.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33 °C.

Sabato 15 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino qualche nuvola innocua sui monti, bel tempo in pianura. Nel pomeriggio generali condizioni di bel tempo su tutta la regione con qualche annuvolamento sui monti, accompagnato da brevi e locali rovesci sulle Orobie. Nella sera cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Domenica 16 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi, accompagnato da brevi e locali rovesci. Nella sera qualche piovasco residuo sui monti e in zona laghi, ma con tendenza a un generale miglioramento.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.