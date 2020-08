Zanetti Bergamo, il 20 settembre torna il campionato: Scandicci prima avversaria

Si riparte da Bergamo, il 20 settembre, e l’avversaria sarà Scandicci. Riprende così il cammino della Zanetti Bergamo nel settantaseiesimo campionato italiano di A1.

Una settimana dopo, le rossoblù sono attese dalla trasferta di Novara, mentre il 4 ottobre riceveranno Casalmaggiore al Pala Agnelli.

“Ci aspetta un avvio tosto, come era prevedibile – commenta coach Turino – Dalla quarta giornata inizieremo il nostro cammino, ma questo non significa che anche nelle prime tre non si debba provare a fare punti. In avvio di stagione anche le big non saranno a pieno regime e noi dovremo provarci”. Dopo Scandicci, Novara e Casalmaggiore, sarà la volta della neopromossa Trento e a seguire Firenze e Cuneo.

Il girone di andata si chiuderà con il turno di riposo per la Zanetti, il 21 novembre. La regular season vedrà il traguardo il 27 febbraio. Pausa invernale dal 27 dicembre (giorno del match casalingo con Trento) fino al 10 gennaio (giorno della trasferta toscana in casa de Il Bisonte).

IL CALENDARIO

1^ giornata – ANDATA 20 settembre 2020 – RITORNO 29 novembre 2020

Imoco Volley Conegliano – VBC èpiù Casalmaggiore

Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze – Bosca S.Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri

Delta Despar Trentino – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Riposa: Igor Gorgonzola Novara

2^ giornata – ANDATA 27 settembre 2020 – RITORNO 13 dicembre 2020

Unet E-Work Busto Arsizio – Imoco Volley Conegliano

Igor Gorgonzola Novara – Zanetti Bergamo

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini Fortinfissi Perugia

VBC èpiù Casalmaggiore – Delta Despar Trentino

Bosca S.Bernardo Cuneo – Saugella Monza

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Il Bisonte Firenze

Riposa: Reale Mutua Fenera Chieri

3^ giornata – ANDATA 4 ottobre 2020 – RITORNO 20 dicembre 2020

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

Unet E-Work Busto Arsizio – Delta Despar Trentino

Saugella Monza – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara

Zanetti Bergamo – VBC èpiù Casalmaggiore

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo

Riposa: Banca Valsabbina Millenium Brescia

4^ giornata – ANDATA 11 ottobre 2020 – RITORNO 27 dicembre 2020

Saugella Monza – Igor Gorgonzola Novara

VBC èpiù Casalmaggiore – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Imoco Volley Conegliano

Delta Despar Trentino – Zanetti Bergamo

Riposa: Unet E-Work Busto Arsizio

5^ giornata – ANDATA 14 ottobre 2020 – RITORNO 10 gennaio 2021

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo

Savino Del Bene Scandicci – VBC èpiù Casalmaggiore

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza

Zanetti Bergamo – Il Bisonte Firenze

Delta Despar Trentino – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Riposa: Imoco Volley Conegliano

6^ giornata – ANDATA 18 ottobre 2020 – RITORNO 17 gennaio 2021

Igor Gorgonzola Novara – Banca Valsabbina Millenium Brescia

VBC èpiù Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri

Il Bisonte Firenze – Delta Despar Trentino

Bosca S.Bernardo Cuneo – Zanetti Bergamo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Imoco Volley Conegliano

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci

Riposa: Saugella Monza

7^ giornata – ANDATA 25 ottobre 2020 – RITORNO 31 gennaio 2021

Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Zanetti Bergamo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Reale Mutua Fenera Chieri

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo

Riposa: VBC èpiù Casalmaggiore

8^ giornata – ANDATA 28 ottobre 2020 – RITORNO 3 febbraio 2021

Igor Gorgonzola Novara – VBC èpiù Casalmaggiore

Saugella Monza – Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio

Riposa: Savino Del Bene Scandicci

9^ giornata – ANDATA 1 novembre 2020 – RITORNO 7 febbraio 2021

Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Unet E-Work Busto Arsizio – VBC èpiù Casalmaggiore

Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Zanetti Bergamo

Delta Despar Trentino – Igor Gorgonzola Novara

Riposa: Bartoccini Fortinfissi Perugia

10^ giornata – ANDATA 4 novembre 2020 – RITORNO 14 febbraio 2021

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

VBC èpiù Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano

Bosca S.Bernardo Cuneo – Savino Del Bene Scandicci

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Delta Despar Trentino – Saugella Monza

Riposa: Il Bisonte Firenze

11^ giornata – ANDATA 8 novembre 2020 – RITORNO 17 febbraio 2021

Imoco Volley Conegliano – Delta Despar Trentino

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

VBC èpiù Casalmaggiore – Saugella Monza

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Riposa: Bosca S.Bernardo Cuneo

12^ giornata – ANDATA 15 novembre 2020 – RITORNO 21 febbraio 2021

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Saugella Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Il Bisonte Firenze – VBC èpiù Casalmaggiore

Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio

Riposa: Delta Despar Trentino

13^ giornata – ANDATA 21 novembre 2020 – RITORNO 27 febbraio 2021

Imoco Volley Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

VBC èpiù Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Saugella Monza

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze

Delta Despar Trentino – Savino Del Bene Scandicci

Riposa: Zanetti Bergamo

LA FORMULA

Al Campionato di Serie A1 partecipano 13 squadre, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della Regular Season, la 13^ classificata retrocede in Serie A2.

Ai PlayOff Scudetto si qualificano le prime 12 squadre classificate al termine della Regular Season: le prime 4 accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal 5° al 12° posto effettueranno un turno di ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale golden set. Le quattro vincenti raggiungeranno le prime 4 e si sfideranno nei quarti, al meglio delle tre gare. Le semifinali, con accoppiamenti da tabellone, si disputeranno al meglio delle tre gare. La finale, invece, si disputerà al meglio delle cinque gare.

Date: inizio domenica 20 settembre – fine sabato 24/domenica 25 aprile

COPPA ITALIA

La Coppa Italia di Serie A1 si disputa secondo la formula tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affrontano nei quarti di finale su gare di andata e ritorno (2 e 6 dicembre). Le quattro vincenti si qualificano alla Final Four, in programma nel weekend del 23-24 gennaio.

SUPERCOPPA ITALIANA

La Supercoppa Italiana vedrà ai nastri di partenza tutte le squadre della Serie A1 2019-20 regolarmente iscritte al prossimo Campionato. L’Imoco Volley Conegliano, vincitrice della Coppa Italia a febbraio, sarà qualificata di diritto alla Final Four, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre a Vicenza.

Le altre squadre si sfideranno su un doppio turno a eliminazione diretta, da disputarsi sui campi di gioco delle migliori classificate secondo l’ultima graduatoria valida della passata stagione, per eleggere le tre sfidanti. La Unet E-Work Busto Arsizio, a causa della non iscrizione di Filottrano e Caserta, entrerà in gioco al secondo turno.

Le sfide del primo turno (sabato 29 o domenica 30 agosto):

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

VBC èpiù Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Le gare del secondo turno (martedì 1 o mercoledì 2 settembre):

Unet E-Work Busto Arsizio – Vinc. Chieri/Bergamo

Vinc. Novara/Perugia – Vinc. Casalmaggiore/Firenze

Vinc. Scandicci/Brescia – Vinc. Monza/Cuneo