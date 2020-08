I temporali sono arrivati a Bergamo nella notte tra mercoledì e giovedì. Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo scopriamo quanto dureranno.

ANALISI GENERALE

La presenza di una circolazione depressionaria sull’Oceano Atlantico al largo di Spagna e Francia determina però infiltrazioni di aria atlantica più fresca e umida anche sulla Lombardia che causano un po’ di instabilità, principalmente sui monti, ma temporaneamente anche su alcuni settori di pianura, come all’inizio della giornata di giovedì.

Giovedì 13 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su Cremonese e Mantovano; nubi sul resto della regione, associate a rovesci o temporali su Prealpi, Lario, Varesotto, Valchiavenna e bassa Valtellina; rovesci sparsi su alta Valtellina, Valcamonica e sulla medio/alta pianura centro-occidentale, in movimento da ovest verso est. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso su Alpi e Prealpi con rovesci sparsi. Nella sera graduale cessazione dei fenomeni ovunque con cieli parzialmente nuvolosi sui rilievi e poco nuvolosi in pianura.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Venerdì 14 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con maggior soleggiamento sulla pianura orientale. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, con la formazione di qualche rovescio, in estensione entro sera anche intorno ai laghi e alla fascia pedemontana centro-orientale. Nella sera generale miglioramento con cieli in prevalenza poco nuvolosi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Sabato 15 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con tendenza al miglioramento. Nel pomeriggio persiste qualche nuvola, anche se in un contesto prevalentemente soleggiato; qualche annuvolamento più consistente sui monti, accompagnato da isolati e brevi piovaschi sulle Orobie. Nella sera generale miglioramento con cieli in prevalenza poco nuvolosi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.