Sarnico, positiva al Covid, non rispetta l’obbligo di isolamento ed esce: denunciata

L’Ats di Bergamo aveva segnalato il suo nome al Comune di residenza, vale a dire Sarnico. Perché? Perché è risultata positiva al tampone per il Covid-19 e per questo era stata obbligata alla quarantena.

Ma lei, la signora in questione, è stata pizzicata dagli agenti della polizia locale. In barba all’obbligo di isolamento se n’era uscita per la cittadina sebina a far commissioni a suo dire importantissime. Più importanti del rischio di contagiare i concittadini con cui è venuta a contatto.

Per questo motivo la signora, che avrebbe dovuto stare chiusa in casa fino all’11 agosto è stata denunciata: anche perché non c’è stata solo la trasgressione del 5 agosto, quando ha incrociato proprio i vigili, ma era stata segnalata anche in precedenza.