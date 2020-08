Presolana Street Food, la seconda edizione a Castione della Presolana

Da domenica 16 a martedì 18 agosto 2020 ritorna la seconda edizione di “Presolana Street Food”, il primo evento post lockdown organizzato da Confesercenti Bergamo nella splendida cornice montana di Castione della Presolana.

Dodici cucine viaggianti proporranno le migliori specialità popolari, italiane e straniere, con piatti e ingredienti per tutti i gusti: focacce, pesce fritto, carne alla griglia, paella, wurstel di canguro, gnocco fritto, mini creps, dolci ungheresi e siciliani.

Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta e sarà una sfida tutta da gustare con i nostri sapori più tradizionali come la polenta, i formaggi locali e i salumi assortiti.

La manifestazione, che si terrà in via Regalia (di fronte alla scuole) con orario continuato dalle 10 alle 23, è organizzata in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Castione della Presolana e si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni sul distanziamento fisico indicate dalle Autorità.

Giulio Zambelli, Presidente Promozioni Confesercenti Bergamo: “Dopo il successo della precedente edizione torniamo per il secondo anno con una manifestazione attesa dai numerosi turisti in vacanza a Castione della Presolana. Ringraziamo il Comune, l’Assessore e i vigili di Castione per la collaborazione alla realizzazione dell’evento che si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida sul distanziamento fisico. I partecipanti potranno vivere l’esperienza dello street food in piena sicurezza – continua Zambelli –. Abbiamo infatti predisposto un’adeguata cartellonistica che indicherà i comportamenti corretti da adottare, sarà rispettato il distanziamento tra i tavoli, ogni espositore indosserà obbligatoriamente la mascherina e sarà dotato di dispenser touchless con gel disinfettante per l’igienizzazione delle mani. Sarà inoltre obbligatoria la misurazione della temperatura corporea durante gli orari di pranzo e cena”.

Maria Luisa Tomasoni, Assessore al Turismo del Comune di Castione della Presolana: “Dopo il grande successo della prima edizione del 2019, anche quest’anno, nonostante il periodo difficile e particolare che tutti stiamo vivendo, non abbiamo voluto rinunciare a proporre ai nostri turisti questa interessante iniziativa. In questi giorni le presenze a Castione sono numerose, quindi crediamo che le cucine varie e particolari che troveremo allo “Street food” non andranno a discapito dei nostri eccellenti ristoranti locali, ma al contrario completeranno l’offerta gastronomica. Ricordando che la manifestazione verrà svolta in completa sicurezza, ci auguriamo di poter replicare il successo della scorsa edizione. Buone vacanze a Castione a tutti”.