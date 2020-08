Pizzo del Diavolo in velocità, William Boffelli segna il nuovo record

Se la fortuna aiuta gli audaci, la fatica li carica ulteriormente.

William Boffelli ha avuto modo di comprendere tutto ciò lungo i tredici chilometri che separano la chiesa parrocchiale di Carona dal Pizzo del Diavolo di Tenda.

Abituato a scalare le vette con gli sci d’alpinismo ai piedi, il 27enne di Roncobello ha compiuto una nuova impresa migliorando il record di ascesa in velocità al “Cervino delle Orobie”.

La pioggia caduta nella nottata precedente non ha infastidito il runner bergamasco che ha superato i 1900 metri di dislivello in programma in 1h35’27”, migliorando di oltre quattordici minuti il primato fissato nel 2006 da Davide Milesi e Michelangelo Oprandi.

Scortato da appassionati e amici come Alex Baldaccini, il giovane brembano ha percorso l’antica via alpinistica Baroni prima di raggiungere le sorgenti del Brembo e scrivere una nuova pagina dello sport orobico.

Foto Instagram William Boffelli